PCP propõe revogação da "lei Uber"

O PCP vai propor a revogação da lei que regulamenta o transporte de passageiros a partir de plataformas electrónicas como a Uber ou a Taxify e que entra em vigor a 1 de Novembro. O anúncio foi feito pelo deputado Bruno Dias na Assembleia da República nesta sexta-feira no final do plenário.

"É preciso voltar a colocar o assunto na agenda parlamentar para revogar uma lei iníqua e injusta", disse o deputado comunista realçando que essa é a principal reivindicação do sector do táxi, que está em protesto com centenas de carros parados em Lisboa, Porto e Faro há três dias.

"Há agentes políticos que reconhecem a situação desigual e injusta nesta matéria. Ainda vamos a tempo de a corrigir e evitar um problema maior", argumentou Bruno Dias vincando que a entrada em vigor da chamada "lei da Uber" põe em causa o futuro do sector do táxi.

"Antes da entrada em vigor, é preciso revogar a lei." E essa é a "forma mais rápida de resolver o problema", defendeu o deputado do PCP. A revogação da nova lei faz com que se mantenha o vazio legal sobre o funcionamento daquelas plataformas electrónicas em Portugal - e que já foram expressamente proibidas noutras cidades europeias. O deputado do PCP responde que essa opção de voltar à estaca zero neste assunto se deve resolver "cumprindo a lei que está em vigor" e que não permite a existência de "carros que recolhem passageiros na rua para prestar um serviço que é ilegal".

"Há ilegalidades impunes que continuam todos os dias e desigualdades flagrantes dentro do mesmo mercado", admite Bruno Dias. "Mas não podemos legalizar uma injustiça com o argumento de que é preciso legalizar. Tem de haver no Parlamento uma discussão séria sobre o futuro do transporte de passageiros e sobre o que pode ser feito para dar resposta a novas necessidades - e isso não significa que fique tudo como está."

