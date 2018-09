Número de casas transaccionadas subiu 23,7% no segundo trimestre

O mercado de compra e venda de habitação continua em forte aceleração. Entre Abril e Junho, os preços a nível nacional subiram 11,2%, em termos homólogos, e o número de transacções disparou 23,7%.

Foram transaccionadas 45.619 habitações, mais que as 40.716 dos primeiros três meses. E o valor das vendas ascendeu aproximadamente a 6200 milhões de euros, mais 34,9% do que no segundo trimestre de 2017.

O Índice de Preços da Habitação (IPHab), do Instituto Nacional de Estatística (INE), mostra que o crescimento dos preços abrandou 1 ponto percentual face ao primeiro trimestre, interrompendo um período de cinco trimestres consecutivos de aceleração. O ritmo de crescimento da taxa de variação média dos preços da habitações existentes foi o dobro do observado nas habitações novas (12,6% e 6,3%, respectivamente).

As estatísticas sobre os preços locais de habitação divulgados pelo INE não apuram a média do valor das transacções, mas sim as medianas, de forma a reduzir o efeito dos valores extremos e a eliminar possíveis efeitos sazonais no comportamento dos preços. O INE trabalha dados fornecidos pela administração tributária.

O IPHab, que começou a ser calculado em 2013, mostra que “todas as regiões do Continente registaram máximos trimestrais de vendas no período. A Área Metropolitana de Lisboa, na qual se concentraram 35,8% do total das transacções, registou 16 331 vendas. A região Norte, a segunda com o maior número de transacções (29,1%), ultrapassando pela primeira vez o limiar das 13 000 transacções. Pela terceira vez nos últimos quatro trimestres, a região Centro representou mais de 7000 vendas, enquanto o Algarve ultrapassou as 4000. O Alentejo apresentou pelo quinto trimestre consecutivo um número acima das 2000 unidades.

Entre Abril e Junho de 2018, o valor das transacções realizadas na Área Metropolitana de Lisboa foi de aproximadamente 3,0 mil milhões de euros, 48,1% do total. No Norte, pelo quinto trimestre consecutivo, o valor das transacções excedeu mil milhões de euros. Alentejo e Algarve superaram pela primeira vez, num trimestre, os 200 e os 700 milhões de euros, respectivamente.

