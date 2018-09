Ténis de mesa: Freitas e Apolónia nos "oitavos" do Europeu

Marcos Freitas e Tiago Apolónia são os únicos portugueses que se apuraram para os oitavos-de-final do Europeu individual de ténis de mesa, numa jornada em que ficaram pelo caminho cinco compatriotas.

Em Alicante, Marcos Freitas confirmou que é um dos melhores especialistas mundiais da actualidade e derrotou o experiente austríaco Stefen Fegerl, por 4-2, com os parciais de 11-5, 4-11, 12-14, 11-7, 11-4 e 11-8. Vitória também de Tiago Apolónia, mas perante o espanhol Alvaro Robles, por 4-1 (11-7, 11-7, 11-6, 8-11 e 13-11).

No quadro masculino, ficaram pelo caminho Diogo Carvalho e João Geraldo e, no feminino, Portugal deixou de ter representantes, face às eliminações de Fu Yu e Jeini Shao.

Carvalho perdeu com o dinamarquês Jonathan Groth, por 4-1 (14-16, 11-4, 11-8, 11-2 e 11-9), e Geraldo foi afastado pelo inglês Liam Pitchford, por 4-2 (11-8, 11-9, 4-11, 4-11, 11-5 e 11-9). Fu Yu foi surpreendida pela romena Daniela Monteiro Dodean, esposa do português João Monteiro, com 4-2 (12-10, 4-11, 4-11, 14-12, 11-7 e 11-9), e Jieni Shao cedeu perante a alemã Petrissa Solja, por 4-1 (11-9, 7-11, 12-10, 11-9 e 11-6).

Em pares masculinos, Diogo Carvalho e Diogo Chen foram batidos por 4-0 pelo duo composto pelo alemão Patrick Franziska e o dinamarquês Jonathan Groth, pelos parciais de 3-11, 8-11, 7-11 e 3-11.

Fu Yu e Jieni Shao tiveram a mesma sorte no sector feminino, pois perderam frente às alemãs Nina Mittelham e Kristin Lang, por 4-2 (11-8, 7-11, 9-11, 7-11, 11-9 e 9-11).

No sábado, Tiago Apolónia joga com o alemão Patrick Franziska e Marcos Freitas mede forças com outro germânico, Ricardo Walther. Quaisquer que sejam os resultados, já é certo que não serão globalmente melhores que os da edição anterior, realizada em Budapeste, em 2016: uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze.

