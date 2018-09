Hóquei em patins: Portugal falha final do Europeu de sub-20

A selecção portuguesa perdeu nesta sexta-feira a possibilidade de renovar o título europeu de hóquei em patins, no escalão de sub-20, ao sofrer uma derrota diante de Espanha (2-5), na última jornada da fase de grupos, em Viana do Castelo.

Portugal precisava de vencer o rival, que continua a ser a única equipa invicta na prova, por uma diferença de quatro golos para não estar dependente do resultado de Itália (que acabou por ganhar à Alemanha, por 6-3). Mas nunca esteve perto sequer do objectivo, ainda que tenha marcado logo aos 29 segundos.

Hugo Santos e João Lima fizeram os golos nacionais, num encontro em que Espanha defendeu com muita competência, saiu com muito perigo no contragolpe e terminou a partida com quase metade das faltas cometidas pelo adversário.

Remetido para a discussão dos terceiro e quarto lugares, Portugal defronta no sábado a selecção da Alemanha, adversário que já derrotou na fase de grupos, por 8-0. A final está marcada para as 21h, sempre no Pavilhão Municipal de Monserrate.

