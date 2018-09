Federação Internacional suspende licença ao piloto Romano Fenati

A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) suspendeu nesta sexta-feira até ao final do ano a licença do piloto italiano Romano Fenati, despedido pela sua equipa depois de tocar no travão de um adversário numa prova do Mundial de Moto2.

Segundo a federação, a decisão segue-se a conversas com o piloto e os seus representantes na sede da FIM em Mies, na Suíça, impedindo o corredor de voltar às pistas em 2018, ainda que uma licença para o próximo ano "possa ser emitida dependendo de condições regulamentares".

PUB

O piloto de 22 anos carregou no travão da mota do compatriota Stefano Manzi, durante o Grande Prémio de São Marino, em 9 de Setembro, o que culminou no seu despedimento da Marinelli Snipers Team.

PUB

Fenati pediu desculpa por ter "respondido a uma provocação" e por deixar "uma imagem horrível" de si e do desporto.

PUB

PUB