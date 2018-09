Desp. Chaves vence no Bessa e ultrapassa Boavista

O Desp. Chaves ultrapassou o Boavista na classificação da I Liga, graças a uma vitória no Estádio do Bessa, por 1-2, no arranque da 5.ª jornada da competição.

Marcão, de grande penalidade (36'), e Ghazaryan, a meias com Helton Leite (a bola bateu no poste e nas costas do guarda-redes antes de entrar) deram uma vantagem confortável aos flavienses, que ainda viram o Boavista reduzir aos 60', por Rochinha.

Foi o segundo triunfo do Desp. Chaves, que passa a somar seis pontos e ocupa provisoriamente o nono lugar, enquanto os "axadrezados" somam quatro e são 13.ºs.

