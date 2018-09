Jogador festejou um golo e caiu no fosso do estádio

Foi um susto e podia ter corrido mal, mas os festejos de Benjamin Kololli por ter marcado um golo, de penálti, no jogo desta quinta-feira entre o Zurique e o AEK Larnaca, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, protagonizaram o momento mais insólito da noite.

PUB

Kolloli, após converter o penálti que deu o 1-0 para a formação suíça, o médio dirigiu-se para junto da bancada localizada por trás da baliza e onde se encontravam os adeptos do emblema helvético, aproximou-se da vedação que separa a tribuna do relvado, saltou e... desapareceu. O jogador não se apercebeu da existência do fosso e mergulhou no vazio.

PUB

O incidente acabou por não causar problemas de maior ao futebolista, que saiu ileso e voltou para junto dos seus companheiros sem necessitar de ajuda.

PUB

No final do encontro, o golo foi decisivo e deu o triunfo ao Zurique na partida disputada no terreno do AEK Larnaca.

PUB