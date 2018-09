Benfica renova com Jardel

Jardel, "capitão" do Benfica, renovou esta sexta-feira o vínculo com o emblema da Luz por uma temporada, ficando ligado aos "encarnados" até 2021.

O central brasileiro actua com as cores do Benfica desde Janeiro de 2011, garantindo assim uma década ao serviço das "águias", que já representou em 221 jogos.

PUB

PUB

PUB

PUB