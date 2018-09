Afinal há uma zona interdita a menores de 18 na exposição de Mapplethorpe em Serralves

A exposição Robert Mapplethorpe: Pictures, inaugurada quinta-feira em Serralves, inclui uma zona reservada à qual os menores de 18 anos não têm acesso, mesmo que estejam acompanhados por adultos. Uma opção desconcertante, tendo em conta que o director artístico do museu, João Ribas, a quem se deve também a curadoria da exposição, assegurara ao PÚBLICO que nesta retrospectiva não haveria “censura, obras tapadas, salas especiais ou qualquer tipo de restrição a visitantes de acordo com a faixa etária”.

As declarações de Ribas, que o PÚBLICO reproduziu num artigo justamente intitulado Nesta exposição não há salas escondidas, publicado há uma semana no suplemento Ípsilon e assinado por José Marmeleira, parecem inequivocamente contraditórias com a opção que acabou por ser seguida de colocar cerca de 30 obras, consideradas “de carácter eventualmente chocante”, em duas salas interditas a menores de 18 anos. Uma contradição que vimos tentando esclarecer com o director artístico, que o PÚBLICO está a tentar ouvir, até agora sem sucesso, desde a manhã desta sexta-feira. Também não foi possível obter qualquer comentário da administração da Fundação de Serralves sobre as razões da interdição ou a sua base legal.

PUB

PUB