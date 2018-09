Rihanna é a nova embaixadora dos Barbados

Robyn Rihanna Fenty é a nova embaixadora de Barbados, o país na América Central onde nasceu . E com este título, chegam novas responsabilidades. A cantora foi escolhida para ser "embaixadora extraordinária e plenipotenciária", ou seja, com plenos poderes, anunciou o Governo daquele estado caribenho.

De acordo com o comunicado do gabinete de comunicação do Governo de Barbados, Rihanna tem a responsabilidade específica de "promover a educação, turismo e investimentos na ilha".

A primeira-ministra dos Barbados, Mia Amor Mottley, afirma que o executivo se sente honrado por conferir este título "a uma barbadiana notável que contribuiu para aumentar mundialmente o perfil da ilha". O amor pelo seu país e a sua filantropia são algumas das razões apontadas por Mottley para justificar a escolha.

"Não podia estar mais orgulhosa por ter sido nomeada para este título de prestígio", revela Rihanna, citada no mesmo comunicado. "Estou pronta e não podia estar mais animada para tomar esta responsabilidade", refere.

No artigo de opinião que escreveu para o britânico The Guardian esta semana, a nova embaixadora disse que crescer nos Barbados não foi fácil mas que "tinha tido sorte". "Eu tomava a educação por algo garantido mas é algo que nos pode ser roubado num segundo."

Rihanna já tinha feito trabalhos promocionais para o turismo de Barbados, em 2013, mas a verdade é que desde o lançamento da sua carreira, em 2005, com a música Pon the Replay, que o número de turistas no país começou a aumentar.

Além da música, a cantora é também empresária e lançou recentemente a marca de beleza Fenty Beauty, que chegou a Portugal no início do mês de Setembro.

