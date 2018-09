As Portuguesas: depois das chinelas de Verão, os sapatos de Inverno

Lembra-se de Asportuguesas, as chinelas de enfiar o dedo mas que em vez de borracha são de cortiça? Agora a cortiça continua a ser o factor diferenciador, não de flipflops, mas de sapatos. Tal como há dois anos, a startup Ecochic lançou 11 modelos de chinelas, agora há mais 11 modelos de sapatos a pensar no próximo Outono/Inverno. A colecção chama-se City e é unissexo.

A colecção foi pensada por Pedro Abrantes, CEO da Ecochic, a partir da ideia de manter a cortiça como elemento comum. Aliás, a startup tem o apoio da Corticeira Amorim precisamente pela escolha do material. Além disso, juntou-se ao grupo vimaranense Kyaia, líder do sector do calçado, refere um comunicado emitido pela Corticeira Amorim.

À sola de cortiça junta-se o feltro natural em diversas conjugações de cores e uma "ergonomia que dispensa o uso de elásticos, fechos ou atacadores", refere ainda o comunicado. “A criação de um modelo de sapato para Outono/Inverno estava nos nossos planos desde o lançamento da primeira colecção de flipflops. Os dois anos que separam esta apresentação foram, no entanto, fundamentais para nos focarmos, com o apoio da Amorim Cork Ventures, no desenvolvimento de uma sola de cortiça versátil e robusta, que dá resposta aos desafios de um modelo de Inverno. Em simultâneo, beneficiando do entusiasmo da força comercial do grupo Kyaia em torno deste novo conceito de sapato, conseguimos apresentar, com sucesso, esta inovadora colecção a distribuidores de todo o mundo”, refere o CEO no mesmo comunicado.

A colecção não é vendida apenas em Portugal, mas já chegou a outros mercados, nomeadamente o europeu e o norte-americano. Está ainda à venda online, no site da marca e custam 69,90 euros.

