Os 30 anos de canções de Mafalda Veiga vão ser comemorados com dois concertos em Outubro, dia 12 no Coliseu do Porto e dia 13 no Campo Pequeno em Lisboa. Mas antes há outras iniciativas, entre elas “30 canções ditas por…”, onde 30 pessoas (escritores, actores, músicos, amigos) foram convidadas por Mafalda a dar voz a 30 das suas canções, lendo-as. Até dia 12 de Outubro, publicamos aqui esses 30 vídeos, em grupos de cinco. Hoje, Catarina Furtado (comunicadora) lê Lume, Tomás (filho de Mafalda Veiga) lê O menino do piano, Aldina Duarte (fadista) lê Fado, Juan Vicente Piqueras (poeta) lê Llovizna e Ulisses (vanity hair by ulisses) lê Estrada.

Veja a primeira parte aqui.