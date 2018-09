Como passar menos tempo no telemóvel

Os telemóveis mais modernos são uma parte cada vez maior do dia-a-dia de muitas pessoas. Com câmaras inteligentes, ecrãs cada vez maiores e aplicações potencialmente viciantes, os chamados smartphones servem de despertador, nutricionista, personal trainer, GPS, rádio e televisão, babysiter, entre muitas outras funções. Largá-los torna-se difícil.

Um estudo de 2017 da analista Deloitte nota que cerca de 78% dos utilizadores que usam smartphones em países desenvolvidos, olha para o smartphone assim que acorda.

A solução pode estar nos próprios aparelhos.

PUB

PUB

Ecrã cinzento

O novo sistema operativo do Google, o Android P, permite tirar as cores do ecrã antes da hora de dormir. Ver fotografias no Instagram, ou filmes a preto e branco, é menos interessante, o que pode convencer as pessoas a largar o telemóvel.

Foto

Quem não tem a última versão do sistema, pode activar esta funcionalidade. Para o fazer, basta ir às Definições do telemóvel > "Sistema" > "Acerca do telefone". Depois, ao clicar sete vezes de seguida na opção "Número de Compilação", activa-se o modo de programador do aparelho.

Com esta função activada, vai-se novamente às Definições, escolhe-se "opções de programador" (um separador que outrora não aparecia), e procura-se "Simular espaço da cor". Ao seleccionar "Monocromacia", o telemóvel passa a funcionar numa escala de cinzentos. Para o desactivar, basta voltar à opção "Simular espaço da cor" > "Desactivado".

Para fazer o mesmo no iPhone, basta aceder às Definições do telemóvel. Depois, escolhe-se Geral > Acessibilidade > Opções de Ecrã e Filtros de Cor. A Apple disponibiliza a opção para ajudar as pessoas com problemas de visão, como o daltonismo, a usar o telemóvel num tom mais confortável aos seus olhos.

Foto

Tempo de qualidade

Para Android, a Quality Time é uma aplicação gratuita que cria uma cronologia da dieta digital dos utilizadores num dado dia. Está permanentemente ligada e cada vez que se desbloqueia o telemóvel vê-se uma notificação a cinzento no topo do ecrã que alerta sobre o número de vezes que se já se desbloqueou o telemóvel num dado dia, e o tempo que se passou a usar o aparelho.

Para quem tem o hábito de desbloquear o ecrã só para mexer no telemóvel, surgem dados interessantes como “12 desbloqueios” com “0 minutos de uso”.

PUB

A aplicação permite ainda criar “Momentos de Pausa”, em que se selecciona um período de tempo durante o qual apenas se podem usar aplicações específicas. Ao tentar utilizar outra aplicação durante uma pausa programada, surge um ecrã em branco com uma contagem decrescente do tempo que falta até à pausa acabar. Durante este tempo, nunca deixa de ser possível utilizar o telemóvel para fazer chamadas.

Quem usa iPhone, tem a aplicação Moment. Regista quanto tempo se passa a utilizar o telemóvel durante o dia. Em vez de pausas, pode-se limitar o tempo total de uso diário do telemóvel. Quando alguém excede o limite, pode obrigar o telemóvel a bloquear automaticamente o acesso às suas funcionalidades durante um determinado período de tempo.

O Moment oferece uma aplicação adicional – a Family Moment – em que um adulto programa o tempo que os mais novos passam a usar os ecrãs, obrigando os aparelhos a estar inacessíveis durante, por exemplo, as horas das refeições.

Plantar uma árvore

Para quem quer transformar a missão de passar menos tempo ao telemóvel num jogo, há a aplicação Forest.

Quando se quer fazer uma pausa, abre-se a aplicação (disponível em iOS e Android) para “plantar uma árvore”, que é virtual e vai crescendo durante a pausa do utilizador. A árvore morre quando o utilizador decide voltar a usar o telemóvel.

Ao acumular pausas, o utilizador vai construindo uma floresta digital e ganhando moedas virtuais. Os criadores têm uma parceria com a organização Trees for the Future, em que as moedas podem ser utilizadas para plantar árvores no mundo real.

Largar o email

Uma forma de evitar a ansiedade de não perder uma mensagem importante, é programar momentos específicos para receber as mensagens todas de um dia. Por exemplo, ao início do dia do trabalho e a meio da tarde. A sugestão é de Catherine Price, autora e jornalista de ciência que este ano publicou um Manual de Desintoxicação para aprender a viver sem o telemóvel e outros ecrãs.

Outras ferramentas

Quem tem as versões mais recentes do sistema operativo iPhone ou Android, tem acesso a ferramentas dos próprios sistemas para passar menos tempo no telemóvel.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com o novo Android P, o Google alerta os utilizadores quando passam demasiado tempo agarrados a uma aplicação. Podem ainda ser programadas pausas em aplicações como o YouTube.

Já o mais recente sistema operativo da Apple – o iOS 12 – permite ver um relatório semanal do uso do aparelho, activar uma opção para “não incomodar” antes de ir dormir, e gerir à distância o tempo que as crianças passam ao telemóvel.

Recentemente, o Facebook também anunciou que está a desenvolver painéis de controlo para mostrar aos utilizadores exactamente quanto tempo passam na plataforma e como. Estarão também disponíveis na aplicação do Instagram.

PUB