Walter Osswald – O Professor

Cumpre-se, neste mesmo dia 20 de Setembro de 2018 o nonagésimo aniversário de Walter Osswald, nome e personalidade marcante através da sua carreira académica no mundo da medicina e da bioética. No entanto, este homem de múltiplos talentos, que tão marcadamente tem influenciado o pensamento médico e bioético nacional e, sobretudo, os actuais cultores dessas áreas do saber e da sabedoria, se recolhe a uma discreta penumbra, num misto de timidez e de preservação da sua intimidade, no retiro que para ele representa o seu Mosteiro.

Personalidade marcante Walter Osswald é professor catedrático aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Faculdade na qual foi responsável pelas disciplinas de Terapêutica e de Farmacologia, com o respectivo laboratório. Múltiplas foram as suas actividades paralelas e sucessivas ao ensino da medicina na Universidade do Porto. Vale a pena destacar apenas algumas delas. Com o Dr. Jorge Biscaia, os professores Daniel Serrão e Luís Archer, assim como com um grupo de colegas, fundou o Centro de Estudos de Bioética (CEB) em 1986, primeiro centro de bioética do país, que publica a Revista Portuguesa de Bioética. Ulteriormente fundou, com sede no Porto, o Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa, de que foi Director durante anos e no qual, além das aulas de Mestrado e de Doutoramento, dirigiu numerosas teses de Mestrado e de Doutoramento. Tendo sido desde há muitos anos membro da FIAMC (Federação Internacional das Associações dos Médicos Católicos), tornou-se, durante quatro anos, presidente mundial desta Federação. Doutor Honoris Causa da Universidade de Coimbra, Grã-Cruz da Ordem de Sant´Iago da Espada, Grã-Cruz da Ordem de São Gregório, estas são algumas das marcas de mérito e de gratidão que lhe foram outorgadas, além dos mais altos prémios, médicos e outros. É de notar também que, tendo reconstruído um Mosteiro cisterciense em ruína, em São Cristóvão de Lafões, Walter Osswald se tornou um especialista da história e da arquitectura dos Mosteiros Cistercienses, tendo publicado um valioso guia para o conjunto destes mosteiros em Portugal.

Como se não bastassem estas provas da excelência do cientista rigoroso e do sapientíssimo cultor da Bioética, Walter Osswald alberga outros talentos, o seu carácter, a sua personalidade, a sua coerência de princípios e a inteireza de carácter que deixam, em cada um de nós, uma marca indelével. "’Aquilo que de teus pais herdaste merece-o para que o possas possuir.’" — é esta a responsabilidade, retratada em Fausto, de Goethe, que cada um de nós sente quando, por qualquer razão, teve o privilégio de um dia ter sido anão nos ombros deste gigante.

Por isso mesmo, o Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa julgou oportuno oferecer-lhe um livro intitulado Noventa anos, Noventa textos, livro de bioética composto por noventa dos seus próprios textos. Trata-se de trabalhos que assumem agora um novo relevo no contexto dos noventa anos do seu autor. Sem impor coisa alguma, Walter Osswald ensina, estimula, convoca a servir e a exaltar a Dignidade Humana. Por isso merece a admiração e a gratidão de todos os seus discípulos e, mesmo dos que, não tendo sido seus discípulos directos, seus discípulos são.

Parabéns Professor

