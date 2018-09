Nova PGR: “Esperemos que continue o trabalho de Joana Marques Vidal”

“Esperemos que continue o trabalho desenvolvido por Joana Marques Vidal, nomeadamente no combate à criminalidade económico-financeira”. É desta forma que o presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, reage à nomeação da procuradora Lucília Gago para o cargo de procuradora-geral da República.

Questionado sobre se existe o risco de isso suceder, o sindicalista responde que a escolha da sua equipa será muito importante, em especial do vice-procurador-geral da República, cujo nome ainda não se conhece. “A tentativa de dominar o Ministério Público é sempre um perigo iminente”, considera o magistrado, acrescentando que não tem quaisquer indícios de que, nesta situação concreta, isso possa vir a suceder. António Ventinhas espera que Lucília Gago pugne pela autonomia do Ministério Público.

