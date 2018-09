Cidadãos vão poder consultar online processos judiciais a partir de Novembro

Os cidadãos que sejam parte num processo judicial vão passar a poder consultar online todos os elementos que integram esse caso a partir de 20 de Novembro. Essa possibilidade já existia desde Maio do ano passado, mas apenas para os processos de cobranças de dívidas. A partir de Novembro a consulta online será alargada a todos os processos pendentes nos tribunais judiciais e nos tribunais administrativos e fiscais, através do endereço https://tribunais.org.pt. A portaria que concretiza esta alteração foi publicada esta quinta-feira no Diário da República.

“Com este novo serviço, passam a estar acessíveis para consulta online pelos cidadãos e empresas mais de um milhão e quinhentos mil processos, aos quais se assegura maior acessibilidade e transparência”, lê-se na portaria.<_o3a_p>

Para conseguir realizar a consulta é necessário que o interessado tenha feito a autentificação digital do cartão do cidadão, que confirma de forma segura a sua identidade. Para tal é necessário ter o cartão com o certificado digital válido, ter o código PIN que vem na carta para levantar o documento e um leitor de cartões. Outra possibilidade é pedir uma chave móvel digital. Esta pode ser solicitada presencialmente nos Espaços do Cidadão existentes nas Lojas do Cidadão. Aí terá que escolher uma palavra-chave e associar à sua chave uma conta de email ou um número de telemóvel para onde são enviados códigos de segurança válidos apenas para cada utilização do sistema. <_o3a_p>

Os cidadãos só podem consultar os processos que não estão sujeitos a restrições de publicidade, estando-lhe vedados, por exemplo, os inquéritos que estão em segredo de justiça. Terão acesso a todas as peças processuais do caso, nomeadamente requerimentos, despachos, sentenças ou recursos. <_o3a_p>

