"Vice" do PSD quer que distritais se comprometam com liderança de Rio

Salvador Malheiro, líder da distrital de Ovar e vice-presidente do PSD, enviou uma carta aos presidentes de distritais em que lhes pede um compromisso em torno da estratégia de Rui Rio, apurou o PÚBLICO junto de várias fontes.

A carta é um draft de um comunicado sobre o qual é pedido aos líderes das distritais se pronunciem até esta sexta-feira. exprime a surpresa dos dirigentes quanto às críticas que se fazem ouvir sobre a estratégia do líder e considera muito negativo a realização de um congresso extraordinário a um ano das eleições legislativas.

PUB

O texto desafia os líderes das distritais a comprometerem-se com a estratégia de Rui Rio eleito há nove meses para a liderança do PSD no momento em que há sociais-democratas dispostos a recolher assinaturas para um congresso extraordinário para colocar em causa a actual direcção.

PUB

PUB