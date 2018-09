Presidente é a favor de um só mandato na PGR

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assume que é a favor de que o cargo de Procurador-Geral da República seja desempenhado em um só mandato, na nota em que divulga que vai nomear a magistrada Lucília Gago para procuradora-geral da República em substituição de Joana Marques Vidal.

Embora a Constituição não proíba a renomeação do ocupante do cargo de procurador-geral da República, Marcelo faz questão de mostrar que concorda com a interpretação que o Governo faz do perfil de exercício deste mandato de supervisão do Ministério Público.

Na nota, o Presidente da República afirma que “nomeia Procuradora-Geral da República” a procuradora-geral adjunta Lucília Gago, “sob proposta do Governo”, a qual entrará em funções a partir de 12 de Outubro.

E nas razões que advoga para a nomeação refere precisamente a sua leitura de que deve ser exercido apenas um mandato. “[O Presidente da República] Sempre defendeu a limitação de mandatos, em homenagem à vitalidade da democracia, à afirmação da credibilidade das instituições e à renovação de pessoas e estilos, ao serviço dos mesmos valores e princípios”, afirma a nota colocada no site da Presidência da República.

A segunda razão apontada por Marcelo para esta escolha prende-se com o facto de considerar que Lucília Gago “pela sua pertença ao Ministério Público, pela sua carreira e pela sua actual integração na Procuradoria-Geral da República - isto é, no centro da magistratura -” é um garante de “continuidade da linha de salvaguarda do Estado de Direito Democrático, do combate à corrupção e da defesa da Justiça igual para todos, sem condescendências ou favoritismos para com ninguém”, linha essa a que foi, “tão dedicada e inteligentemente prosseguida” por Joana Marques Vidal.

