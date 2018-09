Sinjun Strom prepara meticulosamente cada fotograma. Escolhe os materiais, pinta, corta, cola os elementos de cada cenário; escolhe o retratado e as roupas e os acessórios com que figurará diante da câmara de grande ou médio formato que utiliza para as suas capturas. Foi esta personalização absoluta que lhe valeu, recentemente, uma menção numa lista de 12 fotógrafos emergentes escolhidos pelo The New York Times. Em entrevista ao P3, a artista de Brooklyn disse sentir um prazer especial no controlo de todo processo de criação. “Gosto de criar algo do início ao fim”, esclarece. “Faz-me sentir mais ligada à imagem final.”

O projecto Hot Mamma é diferente de todos os outros que a autora concebeu ao longo da sua curta carreira. As mulheres que retratou têm todas idade superior a 60 anos. “É importante ser tão inclusivo quanto possível”, refere. “É essencial pensar como as nossas imagens afectam outras pessoas.” Prefere retratar amigos e conhecidos. “Quando os fotografo, sinto que não estou a trabalhar, que estou apenas a passar tempo com eles. Interesso-me mais por captar a personalidade das pessoas, mais do que outra coisa, porque sinto que traz algo um elemento de empatia às imagens.”

Sinjun (@sinjunstrom no Instagram) encontrou alguns obstáculos ao longo do processo que deu origem a Hot Mamma. “O principal desafio foi conseguir agendar as sessões num local que fosse conveniente para elas. Tive de adiar muitas vezes por motivos de saúde e tive, em muitos casos, de adaptar as suas casas, transformá-las num estúdio fotográfico, para que não tivessem de locomover-se.” Deparou-se mesmo com “alguns momentos aflitivos”, confessa, sobretudo relacionados com equipamento disfuncional. “Um dia, já tinha chegado a Massachusetts para fotografar a minha avó, e percebi que a minha escola me tinha entregado uma lente para uma câmara 4x5 e não para a câmara 8x10 que estava a utilizar. Também me entregaram um tripé incompatível com a câmara.” Resolveu a questão com cartão de uma caixa de cereais e fita-cola.

A norte-americana sente dificuldade em adaptar-se ao termo fotógrafa. “É difícil explicar aquilo que faço e sinto estranheza quando me chamam fotógrafa. Eu faço muita coisa para além de fotografia; apenas a utilizo como forma de registar as personagens e mundos que crio.” Iniciou-se na fotografia para tentar encontrar algum equilíbrio emocional na sua vida. “Mantenho-me focada no meu trabalho, que considero algo genuíno, e é assim que me mantenho feliz. Acredito piamente que se todos os artistas trabalharem desta forma e criarem algo genuíno, quem vê o trabalho terá maior possibilidade de se rever nele.”