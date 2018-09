Estados Unidos: Tiroteio em Maryland causa "múltiplas vítimas"

As autoridades norte-americanas informaram nesta quinta-feira que "múltiplas pessoas" foram baleadas a nordeste de Maryland, em Perryland, nos Estados Unidos. De acordo com o xerife de Harford, a situação ainda não está controlada. As autoridades apelam às pessoas que se mantenham afastadas da área.

No local está um grupo de agentes da brigada de Armas e Explosivos para responder ao incidente.

Lembra a Reuters que o episódio acontece um dia depois de um homem ter invadido um tribunal na Pensilvânia e ter disparado sobre quatro pessoas, incluindo um polícia. Foi abatido pelas autoridades.

