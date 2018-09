Donald Tusk diz que o plano de May para o pós-“Brexit” “não vai funcionar”

A proposta de Theresa May para a relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia, depois do “Brexit”, não é exequível, afirmou o Presidente do Conselho Europeu. Em declarações aos jornalistas no final do encontro entre chefes dos Governos dos 28 Estados-membros, em Salsburgo (Áustria), Donald Tusk rejeitou o a proposta de cooperação económica incluída no chamado “plano Chequers”, por entender que o mesmo pode pôr o Mercado Único “em risco”.

“Embora haja elementos positivos no ‘plano Chequers’, a abordagem sugerida para a cooperação económica não vai funcionar”, disse o polaco, citado pelo Politico.

Tusk revelou ainda que o mês de Outubro será o “momento da verdade” para se alcançar um acordo com a primeira-ministra britânica. Caso sejam “cumpridas as condições” exigidas pelos restantes 27 países, defendeu o presidente do Conselho Europeu, a cimeira extraordinária de Novembro servirá para “formalizar” esse acordo.

O primeiro-ministro português, António Costa, destacou os “progressos significativos” e os “avanços alcançados” nos últimos meses e reforçou que o próximo mês será decisivo para um acordo final.

“Hoje ficou muito claro que em Outubro tem de haver um acordo final, sem prejuízo de que depois possa haver acertos de redacção final. Não foi agendada uma cimeira para Novembro porque a negociação e a decisão de haver ou não haver acordo tem de ser tomada em Outubro”, disse o primeiro-ministro.

Relativamente ao “plano Chequers”, Costa confirmou “não ser praticável” em alguns pontos e mostrou confiança na resolução da questão da fronteira entre Irlanda do Norte e República da Irlanda.

“O resultado da avaliação da proposta da Sra. May é o de que a mesma não é praticável, porque não permite manter a unidade do mercado interno, que é um princípio fundamental. Mas estão criadas condições e o nosso negociador Michel Barnier tem agora um mandato claro, e uma proposta clara e pragmática, que nos permitirá resolver a questão central para finalizar o acordo – a questão da fronteira com a Irlanda”, afirmou o líder do Governo.

