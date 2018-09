Acidente de barco na Tanzânia faz pelo menos 44 mortos

Um barco de passageiros que fazia a travessia entre duas ilhas do Lago Vitória naufragou durante o percurso, provocando pelo menos 44 mortos, de acordo com as autoridades. Espera-se que o número venha a aumentar quando as buscas forem retomadas, ao amanhecer.

Ainda não é conhecido o número de passageiros que seguiam a bordo, escreve a CNN. É comum que estes barcos façam travessias sobrelotados. Os meios de comunicação locais apontam para que entre 400 e 500 pessoas estivessem dentro do barco quando se virou.

PUB

Na noite desta quinta-feira foram retiradas da água 37 pessoas pelas equipas de emergência. As operações de socorro foram entretanto interrompidas com o cair da noite e serão retomadas na manhã de sexta-feira.

PUB

O naufrágio aconteceu em Mwanza, durante uma travessia entre as ilhas Ukara e Bugolora, explica a agência noticiosa Associated Press.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estes acidentes são comuns nas águas da Tanzânia porque as embarcações excedem, frequentemente, a sua capacidade máxima. Os acidentes são ainda potenciados pelo estado de degradação das embarcações.

Em 2011 morreram cerca de 200 pessoas quando uma embarcação afundou ao largo da costa da Tanzânia, perto de Zanzibar.

PUB