Durante o Salto da Graça, o turismo de natureza vai ter banda sonora

Os passeios terminam em concertos. Os baptismos de parapente largam ao ritmo de um DJ. E, pelo caminho, mais música e actividades desportivas. No último fim-de-semana de Setembro (29 e 30), o Salto da Graça quer incentivar a descoberta das paisagens que envolvem Mondim de Basto, das Fisgas de Ermelo ao alto da Senhora da Graça, aliando a música ao desporto de natureza.

Ao longo dos dois dias, será possível “explorar alguns dos espaços naturais mais improváveis e desconhecidos” do município durante caminhadas, passeios de canoa, canyoning e saltos de parapente, descreve a organização em comunicado. Os mais resistentes podem ainda participar na VIII Maratona BTT Senhora da Graça, nas distâncias de maratona (65 km) ou de passeio (35 km).

E quase sempre haverá banda sonora por perto, numa playlist preparada para o caminho ou num concerto a fechar a actividade. No sábado, por exemplo, a caminhada sonora pela Levada do Piscaredo inclui uma “peça musical site-specific”, criada pelo trio OST (Shela, EGBO e Fernando Marta) durante uma residência artística no mesmo local. Tanto este passeio como a caminhada pelos ecossistemas do Alvão, acompanhada por uma bióloga e um fotógrafo, terminam junto ao açude das Mestras, onde o trio irá actuar ao final da manhã. No domingo, o percurso pedestre proposto acompanha os trilhos sinuosos dos pastores, desde o lugar de Varzigueto até ao miradouro do Fojo. É já na varanda sobre a área natural classificada das Fisgas de Ermelo que tocam as Sopa de Pedra.

Levando o nome do evento à letra, a programação inclui saltos de parapente desde o alto da Senhora da Graça. Além das vistas privilegiadas sobre as serras do Alvão, Marão, Cabreira e Gerês, o baptismo de voo inclui “uma mixtape exclusivamente preparada por DJ Lynce" para ouvir com auscultadores durante a viagem. Se preferir aventuras pelos rios e riachos da zona, estão previstas duas sessões de canyoning nas Fisgas de Ermelo. No domingo, a actividade termina com um “eco-gig” de Julius Gabriel, um concerto com emissão zero que também encerrará o passeio de canoagem pelo rio Tâmega no sábado, desta vez realizado por João Pais Filipe.

Para o primeiro dia, estão ainda programados três momentos musicais: apresentação do resultado do workshop Sol Sistema num concerto itinerante (DJ V/A e O Gringo Sou EU vão trabalhar nos dias anteriores com a comunidade local na criação de um sistema de som alimentado a energia solar) e os concertos de Ondamarela com a Escola de Música de Mondim de Basto e de Fogo Fogo.

A participação nas actividades desportivas está sujeita a inscrição prévia, até às 23h59 do dia 27, na página oficial do evento.

O Salto da Graça é um evento organizado pela câmara municipal de Mondim de Basto, em parceira com a Lovers&Lollypops. E insere-se na “nova estratégia de turismo” lançada pela autarquia, no âmbito do projecto “Mondim de Basto – Um destino por natureza”, financiado pelo NORTE 2020 através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Programação Sábado (29.Set) 09h30: Caminhada Sonora pela Levada de Piscaredo (partida da Zona Verde, Parque Urbano Municipal de Mondim de Basto; custa 3€) 09h30: Caminhada pelos Ecossistemas do Alvão (partida da Junta de Freguesia de Vilar de Ferreiros; custa 12,50€) 10h00: Canyoning nas Fisgas de Ermelo (partida do parque de estacionamento das Piocas de Cima, Fisgas de Ermelo; custa 22,50€) 12h00: Concerto OST (no açude das Mestras; acesso livre) 15h00: Canoagem no Rio Tâmega (partida da ponte do rio Tâmega, Mondim de Basto; custa 3€) 16h00: Eco-gig de João Pais Filipe (na ponte do Tâmega; acesso livre) 17h00: Parapente com banda sonora de DJ Lynce (partida do Alto da Senhora da Graça, Monte Farinha; custa 30€) 19h00: Workshop e apresentação Sol Sistema com DJ V/A e O Gringo Sou EU (desde a Praça do Município à Zona Verde, Parque Urbano Municipal de Mondim de Basto; acesso livre) 22h30: Concerto de Ondamarela + Escola de Música de Mondim de Basto (Zona Verde, Parque Urbano Municipal de Mondim de Basto; acesso livre) 23h30: Concerto de Fogo Fogo (Zona Verde, Parque Urbano Municipal de Mondim de Basto; acesso livre) Domingo (30.Set) 09h00: Caminhada Trilhos do Pastor (partida da Praça do Município; custa 7,50€) 09h30: Maratona BTT Senhora da Graça (partida da Zona Verde, Parque Urbano Municipal de Mondim de Basto; custa 15€/maratona, 10€/passeio e 7,50€/almoço) 10h00: Canyoning nas Fisgas de Ermelo (partida do parque de estacionamento das Piocas de Cima, Fisgas de Ermelo, custa 22,50€) 12h00: Eco-gig de Julius Gabriel (Fisgas de Ermelo; acesso livre) 15h00: Concerto de Sopa de Pedra (Miradouro do Fojo; acesso livre) 17h00: Parapente com banda sonora de DJ Lynce (Alto da Senhora da Graça, Monte Farinha, custa 30€)

