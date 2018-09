No cimo de um penhasco junto ao glaciar Helheim, na Gronelândia, Lucas Jackson tentava estabelecer contacto via satélite com a sua esposa, em Nova Iorque, quando o silêncio do Ártico foi interrompido por uma explosão — e outra e mais outra. O fotógrafo da Reuters correu através da tundra, agarrou na máquina e no tripé e clicou no "rec" mal conseguiu focar. Durante a meia hora que se seguiu, conta, o gelo partiu-se e um pedaço de quatro milhas de largura caiu no mar — um processo que se chama parto e que raramente é testemunhado nesta escala. "Já capturei vulcões em erupção, o rescaldo de furacões e tornados e até guerra, mas nunca me senti tão pequeno. De repente, não parecia um problema pequeno ou distante." Este foi o final de um projecto de meses de duração em que Lucas registou as mudanças climáticas na Gronelândia, seguindo cientistas associados da NASA (através do projecto Oceans Melting Greenland) que conduzem pesquisas sobre o clima. "Os números são preocupantes", diz. "Eles pretendem entender como o aquecimento dos oceanos está a derreter o gelo da ilha a partir de baixo.