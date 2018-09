O Sporting de Peseiro 2.0 faz a sua estreia europeia

O Sporting tem duas finais europeias que evocam memórias opostas. A primeira e a melhor, é o triunfo na final em dois jogos da Taça das Taças de 1964 frente ao MTK Budapeste. A segunda é bem mais recente e dolorosa, a final da Taça UEFA de 2005 perdida em Alvalade frente ao CSKA Moscovo, duplamente dolorosa por ter sido na mesma semana de uma derrota aos “leões” na Luz que custou o título de campeão nacional. José Peseiro era o homem que estava ao comando nesses tempos e ainda haveria de ficar mais uns meses da época seguinte antes de sair por um mau início de campeonato e por um fim precoce da campanha europeia.

Passaram 13 anos e Peseiro voltou a Alvalade com uma missão, a de construir uma equipa no meio do furacão. Nas competições internas tem-se dado bem (liderança partilhada no campeonato e entrada vitoriosa na Taça da Liga), e nesta quinta-feira o Sporting de Peseiro 2.0 terá o seu baptismo europeu com a recepção ao Qarabag, campeão do Azerbaijão, na primeira jornada do Grupo E da Liga Europa. Tal como nas outras competições, e apesar da memória amarga de 2005, o treinador “leonino” assume ambição numa prova onde os "leões" são o único representante português.

“A quem está no Sporting não lhe passa pela cabeça não ter objectivos. Tem a responsabilidade de encarar as provas sempre da mesma forma, conseguir coisas boas. Queremos começar já a fazer coisas boas, numa competição curta e sem margem para erros”, assumiu o técnico ribatejano na antecipação do jogo que irá marcar a sua segunda estreia europeia pelos “leões”. Sem pensar no longo prazo, o objectivo de Peseiro é fazer uma boa campanha, tal como aconteceu no ano passado, em que o Sporting atingiu os quartos-de-final desta competição, eliminado pelo Atlético Madrid, uma eliminatória que iria lançar os “leões” numa crise sem precedentes.

Numa altura em que o calendário começa a ser mais carregado, com um deslocação a Braga na próxima segunda-feira, irá Peseiro pensar em fazer gestão de recursos humanos? É provável, admite o técnico. “Claro que pensamos no jogo seguinte, mas não com a importância que vocês dão. A equipa que vai jogar tem a ver com o que é bom para a equipa, mas também a gestão de todos os jogos. Sabemos da qualidade dos jogadores que temos e é possível que haja mais alterações”, revelou Peseiro, que continuará a não poder contar com Bas Dost – o holandês irá ficar mais de fora, diz o técnico, mais seis ou sete semanas – mas já terá Nani e Mathieu, ambos convocados para o compromisso europeu.

Num agrupamento onde estão ainda Arsenal e os ucranianos do Vorskla, o Sporting será, à partida, um forte candidato a um dos dois lugares que dão apuramento às eliminatórias, e um favorito a ganhar este jogo. Se Peseiro não acredita em favoritismos antecipados, Qurban Qubarov, treinador da formação azerbaijana, diz que os “leões” serão os maiores candidatos a ficar com os três pontos, por mérito próprio e, também, por algumas limitações da sua própria equipa. “O Sporting tem muita experiência e vai ser um jogo muito complicado. Temos alguns problemas, mas preparámo-nos bem e vamos tentar fazer um bom jogo e deixar felizes os nossos adeptos", disse o técnico azeri, que desvalorizou a ausência confirmada de Bas Dost – “um clube como o Sporting não depende só de um jogador”.

Este Qarabag apresenta-se em Alvalade já com alguma embalagem competitiva na presente época, tendo começado na Liga dos Campeões (foi eliminado na terceira pré-eliminatória) e acabando na Liga Europa (eliminou o Sheriff da Moldávia no play-off). Internamente e mesmo jogado bem longe da sua cidade – originalmente é de Agdam, cidade no enclave de Nagorno-Karabagh que ficou completamente destruída em 1993 – o Qarabag tem sido o grande dominador do futebol do Azerbaijão, tendo sido campeão nas últimas cinco temporadas. Em 17-18, chegou mesmo a chegar à fase de grupos da Champions. Ficou em quarto, mas fez a vida difícil ao Atlético Madrid, conseguindo dois empates frente aos “colchoneros”.

