Sporting entra a ganhar na Liga Europa

O Sporting iniciou da melhor maneira a sua campanha europeia, triunfando nesta quinta-feira em Alvalade por 2-0 sobre o Qarabag, campeão do Azerbaijão, no jogo da primeira jornada do Grupo E da Liga Europa.

Frente a um adversário de grande competência defensiva mas pouca iniciativa atacante, os "leões" fizeram o suficiente para entrar a ganhar na competição e começaram a construir o triunfo graças a um golo de Raphinha aos 54', um concretização quase em cima da baliza após um excelente cruzamento de Nani.

PUB

Foi o segundo golo do jovem extremo brasileiro que o Sporting contratou ao Vitória de Guimarães, poucos dias depois de ter marcado, também em Alvalade, frente ao Marítimo para a Taça da Liga.

PUB

Raphinha, que se diz estar a ser observado por responsáveis da selecção brasileira, voltou a deixar a sua marca no jogo aos 88', fazendo a assistência para uma concretização fácil de Jovane Cabral, que marcou na primeira vez que tocou na bola - tinha entrado um minuto antes para o lugar de Nani.

O Sporting voltará a entrar em acção na Liga Europa daqui a duas semanas (4 de Outubro), com uma deslocação à Ucrânia para defrontar o Vorskla Poltava, derrotado pelo Arsenal (4-2) também nesta quinta-feira.

PUB