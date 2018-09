Portugueses em bom plano no Europeu de ténis de mesa

Os seis portugueses ainda em prova na competição de singulares do Europeu de ténis de mesa, que decorre em Alicante, venceram nesta quinta-feira os seus jogos na primeira ronda do mapa final, avançando assim para a segunda ronda.

Em masculinos, Diogo Carvalho, João Geraldo, Marcos Freitas e Tiago Apolónia foram os lusos vencedores, enquanto no sector feminino as portuguesas que seguem em frente são Fu Yu e Jieni Shao. Também as duplas Diogo Carvalho/Diogo Chen e Fu Yu/Jieni Shao estão apuradas para os oitavos de final de pares.

Fu Yu, 32.ª do ranking mundial, ganhou à eslovena Alex Garlic (88.ª), por 4-1, e Jieni Shao (44.ª) superou a italiana Jamila Laurenti (410.ª), por 4-0.

O melhor português em masculinos, Marcos Freitas (15.º), impôs-se ao checo Tomas Tregler (149.º) com uma vitória por 4-0 e Tiago Apolónia (36.º) superou o romeno Cristian Pletea (180.º), por 4-2.

João Geraldo (106.º) derrotou nesta ronda o belga Cedric Nuytinck (64.º), por 4-2, e Diogo Carvalho (170.º) obteve uma vitória por 4-1 frente ao polaco Jakub Dyjas (62.º).

A jornada lusa em Alicante só registou as derrotas de Diogo Chen e Jieni Shao, em pares mistos, e de Tiago Apolónia e João Geraldo em pares masculinos.

