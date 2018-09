Portugal bate Suíça e enfrenta teste decisivo no Europeu sub-20

A selecção portuguesa sub-20 de hóquei em patins venceu nesta quinta-feira a Suíça por 7-1, na quarta jornada do Europeu da categoria, e continua na luta pela conquista do troféu pela sexta vez consecutiva.

Em Viana do Castelo, Portugal recuperou da derrota de quarta-feira com a Itália (6-2), ao vencer os suíços, ainda sem pontos, sem grandes dificuldades, chegando ao intervalo já a golear por 5-0.

PUB

António Trabulo e Carlos Ramos, por duas vezes, Gonçalo Neto, Hugo Santos e Tomás Pereira fizeram os golos dos portugueses, enquanto Fabian Althaus reduziu, de penálti, para os suíços.

PUB

Com esta vitória, Portugal subiu ao segundo lugar do Europeu, com nove pontos, os mesmos da Itália e a três da Espanha, que defronta na sexta-feira a precisar de vencer para terminar nos dois primeiros postos e aceder à final.

No jogo grande desta jornada, a Espanha bateu a Itália por 7-4, passando a ser a única selecção só com triunfos. A abrir o dia, a Alemanha derrotou a Inglaterra por 11-6.

PUB