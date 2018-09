Marselha derrotado pelo Eintracht no Vélodrome

Os franceses do Marselha, finalistas vencidos da última edição da Liga Europa, foram esta quinta-feira derrotados (1-2) pelos alemães do Eintracht Frankfurt - sem os lesionados Francisco Geraldes e Gonçalo Paciência - no arranque da fase de grupos da competição.

Sem o internacional português Rolando, o Marselha colocou-se em vantagem aos 3 minutos, por Lucas Ocampos, mas acabou por ser surpreendido pelos germânicos, que igualaram por Lucas Torro (52'), sentenciando a partida por Luka Jovic (89'), quando se encontrava em inferioridade numérica por expulsão de Jetro Willems (59').

Nos encontros da tarde, destaque para a goleada (5-1) do pentacampeão Sevilha - sem André Silva - imposta aos belgas do Standard de Liège de Orlando Sá, com bis de Banega e Ben Yedder.

O Chelsea bateu (0-1), com golo de Willian (7'), o PAOK do português Vieirinha na deslocação à Grécia, enquanto os escoceses do Rangers, com Daniel Candeias no "onze" titular, empataram (2-2) em Villarreal no regresso à fase de grupos após oito anos de ausência.

Destaque para o Besiktas, que apadrinhou os estreantes do Sarpsborg, da Noruega, vencendo por 3-1, com Pepe de início e Ricardo Quaresma no papel de suplente não utilizado.

