A campanha europeia do Sporting também começa bem

Há uns meses estava tudo em causa no Sporting, da direcção do clube ao treinador da equipa principal, isto para não falar de um plantel arrasado pela rescisão de nove dos seus melhores jogadores. Tudo isto antecipava um início de época terrível para os “leões”, mas as coisas não estão a correr nada mal. Nesta altura, todos os jogos ainda são batalhas difíceis, as exibições não são generosas em qualidade e em golos, mas o Sporting está a entrar bem em todas as suas campanhas. Nesta quinta-feira, entrou como desejava na Liga Europa, com um triunfo por 2-0 sobre o Qarabag na primeira jornada do Grupo E.

Positivo/Negativo Positivo Raphinha Marcou pelo segundo jogo consecutivo e juntou ao golo uma assistência. Rapidez, técnica e capacidade goleadora são os predicados deste jovem brasileiro que está a ser uma das figuras do Sporting.

Positivo Montero Continua sem marcar, mas mostra técnica e mobilidade. Brilhante a forma como ganhou a bola no lance do segundo golo e esteve perto de marcar com o calcanhar. Negativo Battaglia Pareceu redundante num meio-campo onde já aparece Gudelj, um jogador com outra capacidade de passe e posicionamento no terreno.

Negativo Ataque do Qarabag Apenas à espera do erro do adversário e sem grande capacidade para criar perigo.

Os números deste início de época são razoavelmente animadores. Em seis jogos entre campeonato, Taça da Liga e Liga Europa, cinco vitórias, um empate (na Luz) e zero derrotas, 12 golos marcados e quatro sofridos. Não são números espectaculares, mas não se esperaria ainda espectáculo em Alvalade nesta altura. O primeiro objectivo seria solidez e isso a equipa já mostra em dose suficiente para poder ganhar jogos de uma forma mais ou menos segura. E, ao mesmo tempo, José Peseiro vai consolidando a sua equipa de gala, com a emergência de novas “estrelas” (Raphinha, mas também, a espaços, Jovane Cabral), a ressurreição de “estrelas” antigas (Nani e Montero), a integração de reforços tardios (Gudelj, titular pela primeira vez) e a reinvenção de outros (finalmente Acuña a defesa-esquerdo).

O que Peseiro apresentou para esta sua segunda estreia europeia pelo Sporting será algo próximo da melhor versão dos “leões” para esta época, com a excepção do homem mais adiantado. Enquanto não houver Bas Dost, haverá Montero e isto faz toda a diferença. O holandês é um finalizador, enquanto o colombiano é um facilitador que precisa de companhia, e os golos têm de vir de outro lado, especialmente contra equipas como este Qarabag, muito competente a defender e com um guarda-redes de qualidade e que já passou pelo futebol português, Vagner.

Os “leões” não fizeram uma primeira parte brilhante, mas fizeram o suficiente para ficarem a ganhar mais cedo. Aos 8’, Mathieu obrigou Vagner a uma boa defesa num livre directo, aos 28’ o central francês rematou após canto de Bruno Fernandes e, aos 40’, Mathieu fez um cruzamento ao qual Montero respondeu com um toque de calcanhar na cara do guarda-redes brasileiro da equipa que veio do Azerbaijão. A única vez que os azerbaijanos criaram algum perigo na primeira parte foi numa perda de bola de Ristovski para o haitiano Guerrier que Salin conseguiu resolver.

O Qarabag levou para a segunda parte a sua estratégia de contenção, mas não aguentou mais que alguns minutos. Aos 54’, o Sporting teve uma saída rápida para o ataque, com a bola a chegar a Nani no flanco direito. O capitão “leonino” fez um cruzamento perfeito e Raphinha só teve de empurrar para o primeiro golo do jogo e o seu segundo com a camisola dos “leões”.

Logo a seguir, um erro de Gudelj na saída de bola quase deu golo ao Qarabag. Emeghara, internacional suíço de origem nigeriana, aproveitou o erro do médio sérvio, mas Salin, mais uma vez, mostrou segurança.

Uma lesão de Mathieu travou a intenção de Peseiro em reforçar o meio-campo com a entrada de Petrovic — entraria André Pinto para o lugar de francês — e acabaria por ser a segunda substituição promovida pelo técnico “leonino” a dar resultado. Jovane entrou para o lugar de Nani e, na primeira vez que tocou na bola, fez o 2-0. A jogada começou em Montero, passou por Raphinha e acabou no jovem cabo-verdiano, que marcou o seu segundo golo da época, reforçando o seu estatuto de arma eficaz para lançar nas segundas partes.

Na segunda-feira, frente ao Sp. Braga, o teste será bem mais difícil para manter este crescimento “leonino” sem dores.

