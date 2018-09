Em Agosto, foi anunciado que Danny Boyle tinha abandonado, devido a "diferenças criativas", a produção do 25.º filme da saga James Bond. Esta quinta-feira, a Eon, a produtora responsável citada pelo The Hollywood Reporter, anunciou que o realizador de Trainspotting já tinha substituto: Cary Fukunaga, às vezes creditado como Cary Joji Fukunaga. O filme tem estreia marcada para 14 de Fevereiro de 2020.

O novo homem atrás das câmaras a dirigir Daniel Craig naquela que será a quinta vez que o actor faz o papel do agente secreto britânico no cinema só tem três outros filmes no currículo: Sem Nome, de 2009, uma adaptação de Jane Eyre com Mia Wasikowska, Michael Fassbender e Jamie Bell, de 2010, e Beasts of No Nation, um filme de guerra com Idris Elba lançado através do Netflix.

É, no entanto, na televisão que o realizador se tem feito notar mais, tendo realizado todos os episódios da primeira temporada de True Detective, a série da HBO que Fukunaga terá abandonado devido a, tal como o seu antecessor em Bond, "diferenças criativas" com o criador Nic Pizzolatto. Não seria a última vez que tal acontecia, o que torna no mínimo peculiar ser escolhido para substituir Danny Boyle: durante dois anos, o realizador trabalhou na adaptação de It, o romance de Stephen King, tendo também acabado por desistir da produção duas semanas antes da rodagem por conflitos com o estúdio responsável, tendo essa tarefa ficado a cargo de Andy Muschietti, com um crédito de argumentista para Fukunaga.

Ainda em televisão, Fukunaga co-escreveu dois episódios da série The Alienist e realizou Maniac, a série do Netflix com Emma Stone e Jonah Hill que é um remake de um original norueguês e será lançada esta sexta-feira.

Além deste Bond, o realizador está também a preparar um já anunciado biopic do compositor Leonard Bernstein, com Jake Gyllenhaal como protagonista.

