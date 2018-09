Morreu o arquitecto americano Robert Venturi

Robert Venturi, arquitecto americano cuja obra celebrava a “vitalidade desorganizada” do ambiente urbano do século XX, recorrendo a ornamentos inesperados ou formas desalinhadas da perfeição geométrica modernista, morreu na terça-feira em sua casa, aos 93 anos. A notícia foi confirmada pelo filho James Venturi. Segundo adiantou ao New York Times, a morte foi consequência da doença de Alzheimer de que padecia. Vencedor do prémio Pritzker em 1991, tem entre as suas obras mais célebres a Casa Vanna Venturi, que criou em Filadélfia para a sua mãe, em 1964, a Guild House, um lar para a terceira idade que inaugurou, no mesmo ano, na mesma cidade, a extensão criada em 1991 para a National Gallery, em Londres, ou o Seattle Art Museum.

No encontro promovido entre formas retiradas da história da arquitectura e elementos contemporâneos, da cultura popular, Robert Venturi ofereceu uma alternativa ao modernismo dominante e, nesse gesto, foi considerado o precursor do pós-modernismo na arquitectura, estatuto que, ainda assim, refutou veementemente ao longo dos anos. Queixando-se de que os seus seguidores, por vezes, exageram ou aplicaram mal as suas ideias, lamentava em 2009: “é do nosso destino sermos mal compreendidos”.

“Menos é mais” (“Less is more”, no original), defendeu Mies van der Rohe nos anos 1920, em frase histórica feita resumo do modernismo de que se tornou, com Le Corbusier, a face mais visível. “Menos é chato” (“Less is a bore”), retorquiu quatro décadas depois Robert Venturi. Em conjunto com Denise Scott Brown, parceira profissional e sua mulher, iniciou nos anos 1960 um percurso a contraciclo com as formas puras, despidas de ornamento, que eram traves-mestras do modernismo. Expôs as ideias que conduziriam todo o seu percurso em Complexidade e Contradição em Arquitectura, obra publicada em 1966 que se tornou imensamente influente e um best-seller traduzido em doze línguas. Aí defendia, escreve o New York Times, que “ornamentos, alusões históricas e até o humor têm lugar na arquitectura moderna”. Essa obra seria seguida, seis anos depois, por Aprendendo com Las Vegas, resultado de um estudo da paisagem urbana e suburbana americana, em particular a da cidade capital do entretenimento no país. A biografia do autor disponível no site do MoMA descreve a obra como “uma leitura controversa do feio e do vulgar”.

Nascido em Filadélfia a 25 de Junho de 1925, licenciou-se em Princeton em 1947. Na década de 1950, passou dois anos em Roma, enquanto bolseiro da American Academy da cidade, aproveitando a estadia europeia para estudar atentamente o trabalho de Miguel Ámgelo e Bernini mas também de Gaudi. No início dos anos 1960, professor de teoria arquitectónica na Universidade da Pensilvânia, conheceu Denise Scott Brown, que leccionava na mesma instituição e com quem casou em 1967. Um ano antes, fora publicado o supracitado Complexidade e Contradição em Arquitectura.

Na biografia que lhe dedica o site do Prémio Pritzker, com que foi distinguido em 1991, Venturi explica o que pretendia com a edição do livro-manifesto: “Estávamos a clamar por uma arquitectura que promova a riqueza e a ambiguidade em vez de unidade e clareza, contradicção e redundância em vez de harmonia e simplicidade”. O plural utilizado não é inocente, dado que o seu trabalho foi, em larga medida, feito a quatro mãos, em parceria com Denise Scott Brown. Quando lhe foi atribuído o Pritzker, em 1991, defendeu que o prémio devia tê-la incluído como alvo da distinção.

Depois de cinco décadas de trabalho tão influente quanto controverso, Robert Venturi reformou-se em 2012.

