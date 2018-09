O músico britânico Ed Sheeran actua em Portugal a 1 de Junho do próximo ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela promotora musical Everything Is New.

O concerto acontece no Estádio da Luz, em Lisboa e os bilhetes começam a ser vendidos a 27 de Setembro.

O cantor de 27 anos já tinha pisado o palco português em, no Rock In Rio, em Lisboa.

Entrada dependente de comprovativo de compra

A promotora do evento lembra que "apenas bilhetes comprados nos pontos de venda oficiais serão válidos para entrar no espectáculo". "Qualquer bilhete adquirido através de terceiros ou sites de revenda de bilhetes (como são exemplo a Viagogo, Stubhub.pt e Ticketswap,) não serão válidos"?, lê-se na nota.

"É obrigatório a apresentação do comprovativo de compra, assim como de um documento de identificação, com fotografia, à entrada do estádio. Importa ainda referir que no caso do comprador não ser um dos expectadores deverá solicitar no ato da compra a impressão do nome a quem se destina".

No mais recente concerto dos U2, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve um total de 24 pessoas pelo crime de especulação sobre o valor de venda oficial dos bilhetes.

