Mãe junta-se a Meghan no lançamento do livro de receitas solidárias

No início da semana soube-se do primeiro projecto a solo da duquesa de Sussex – o apoio a uma cozinha comunitária e à publicação de um livro de receitas. Nesta quinta-feira foi a vez de o Palácio de Kensington acolher o lançamento da edição cuja receita das vendas reverterá a favor do Projecto Comunitário Hubb. Meghan chegou acompanhada do marido e também da sua mãe, Doria Ragland.

Na verdade, a surpresa deste lançamento foi mesmo a presença da mãe da duquesa, cuja última aparição pública foi em Maio, no casamento da filha com o príncipe Harry, o sexto na linha de sucessão ao trono britânico. Nesta quinta-feira, aos convidados apresentou-se de forma simples: "Olá, sou a mãe de Meg."

PUB

O Projeto Comunitário Hubb, que em árabe significa "amor", foi criado no último Verão pelos sobreviventes do incêndio que matou 71 pessoas, a oeste de Londres, no complexo de Grenfell Tower.

PUB

"Eu tinha acabado de mudar-me para Londres e senti-me imediatamente abraçada pelas mulheres da cozinha [comunitária], pelo seu calor, pela sua gentileza e também por poder estar nesta cidade e ver como era multicultural", declarou a duquesa, durante o almoço no Palácio de Kensington, onde se fez rodear das mulheres que compilaram o livro de receitas. "Pessoalmente, sinto muito orgulho por viver numa cidade onde existe tanta diversidade. É muito marcante", acrescentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O livro Together: Our Community Cookbook reúne meia centena de receitas dos diversos utilizadores da cozinha comunitária do Centro do Património Cultural Muçulmano Al Manaar, e os lucros da sua venda servirão para permitir que a cozinha comunitária possa estar aberta sete dias por semana.

A ex-actriz norte-americana de 37 anos escreveu o prefácio do livro, que representa a sua primeira iniciativa de solidariedade a solo, desde que se tornou membro da família real britânica. Se a sua mãe esteve por perto e teve o aval da rainha.

PUB