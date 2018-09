Governo autoriza concurso para construção de nova ala pediátrica do S. João

O Ministério das Finanças deu finalmente "luz verde" para avançar com o concurso para a construção da nova ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto, baptizada como “Joãozinho”. Assinado pelos ministros das Finanças e da Saúde, o despacho que autoriza o conselho de administração do Centro Hospitalar de São João a lançar o concurso para a concepção e projecto de novas instalações para o centro pediátrico desta unidade de saúde foi esta terça-feira publicado em Diário da república.

A nova ala pediátrica do hospital está prometida desde 2008, altura em que a então administração da instituição se lembrou de encontrar mecenas para financiar o projecto que previa um investimento da ordem dos 25 milhões de euros para a construção de um edifício de cinco pisos, com espaços de lazer e uma escola para as crianças internadas no hospital.

Mas o projecto enfrentou vicissitudes várias e em 2011, face à degradação das instalações, a pediatria foi transferida para contentores que se previa então que funcionassem apenas provisoriamente.

As condições em que esta ala está instalada foram recentemente noticiadas, tendo até alguns partidos políticos exigido uma solução imediata para o problema. Em Janeiro, soube-se que uma avaria no sistema de ar condicionado obrigava os doentes a suportarem temperaturas muito baixas, tendo necessidade de dormir com casacos e outros agasalhos para ficarem mais confortáveis.

O internamento pediátrico do São João enfrentava então outras insuficiências como infiltrações de água que faziam com que chovesse dentro dos contentores.

