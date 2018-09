A indignação instantânea e os seus aliados

Tal como para um orgulho profundo ou para uma alegria sentida é preciso deixar passar algum tempo, alguma demora, também o deveria ser para a indignação. Mas, como vivemos simultaneamente acelerados e cansados e disso fazemos negócio – sempre “gaseados”, dir-se-ia no pós-1.ª Guerra -, não há sequer a capacidade e o luxo do recolhimento e da pausa.

Assim, também o quotidiano se vai preenchendo com indignações sucessivas, sempre radicais e absolutas na sua emergência, mas sempre sucedâneas de si próprias e de uma ideia central de indignação, esta que nunca aparece. Indignações colectivas, instantâneas e superficiais, que se anulam na sua corrida entre si, e deixam apenas um travo a desesperança e a anulação do futuro.

Este estado de coisas favorece desde logo uma possibilidade perigosa, que é a de pensarmos que a esperança e o futuro são algo sujeito a oferta por parte de alguém.

Claro que o discurso político é feito de esperança e futuro, na sua retórica e na sua estrutura. Mas há um acordo tácito entre governantes e governados de que os primeiros fingem prometer o que acham que conseguem e os segundos fingem acreditar na confiança e no sucesso daqueles. Por isso os resultados em política são substancialmente mais relevantes do que as palavras. E por isso também não podemos executar em tribunal promessas – contratuais – dos governantes...

O problema é que nos tempos de maior desesperança e desilusão – fundadas ou não, é irrelevante – este acordo milenar tende para o desacerto. E aí aparecem as personagens que, a coberto de uma qualquer indignação última, cavalgando a onda de sucessivas indignações, descobrem que são os únicos em condições de salvar as pátrias, normalmente deixando um rasto, nunca apresentado previamente, de destruição atrás de si. Recorrem aos argumentos e aos sentimentos mais imediatos e mais comuns à espécie humana - e, acima de tudo, ao medo e à promessa de uma falsa sensação de justiça.

É esta Europa que se anuncia agora, 70 anos e duas gerações depois da guerra. Mas também entre nós, à nossa medida, estamos prontos para acolher as sucessivas indignações de superfície, sem sequer nos determos sobre a sua realidade e fundamento. Com o pretexto legítimo da transparência e da publicidade, exigimos sempre uma qualquer nudez que ponha cobro à nossa indignação e que confundimos com a verdade. E como essa nudez nunca é de leitura única – e há gostos!... –, a verdade torna-se matéria de fé. Continuamos a alimentar o gosto pela desilusão, até que ela se nos imponha, anulando qualquer possibilidade de verdadeira insubmissão quando esta for mais necessária, como para defender as democracias. Esse é o efeito mais grave do rastilho de indignações superficiais e sucessivas que fingimos e alimentamos.

