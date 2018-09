Marcelo não manifestou posição sobre PGR

A Presidência da República colocou nesta quarta-feira de manhã uma nota na sua página oficial a esclarecer que Marcelo Rebelo de Sousa não manifestou qualquer opinião sobre a recondução ou não de Joana Marques Vidal, decisão que está para breve uma vez que o mandato termina em Outubro.

"Como esclareceu em Leiria no sábado passado e ainda ontem em Celorico de Basto, em resposta aos órgãos de comunicação social, o Presidente da República nunca manifestou, nem pública nem privadamente, qualquer posição sobre a matéria respeitante à nomeação do procurador-Geral da República", lê-se no site.

O comunicado acrescenta: "Pelo contrário, sempre afirmou que essa matéria seria apenas objecto de apreciação uma vez apresentada a proposta pelo primeiro-ministro. Isto mesmo foi reafirmado sábado e ontem."

A ministra da Justiça ouve nesta quarta-feira os partidos com assento parlamentar sobre a manutenção, ou não, se Joana Marques Vidal no cargo. É a recta final do processo de nomeação do futuro procurador-Geral da República.