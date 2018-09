O fotógrafo Charles Johnstone, de 66 anos, nasceu e cresceu em Manhattan, Nova Iorque. As suas deambulações pela cidade em busca de paisagens urbanas desertas tiveram início no Inverno de 2007, altura em que começou a coleccionar imagens de courts de basquetebol vazios. “Os campos municipais de andebol e basquetebol não eram de difícil acesso, já os que estavam inseridos em zonas escolares requereram quase sempre autorizações especiais”, explicou o fotógrafo ao The Guardian. Os locais desgastados pelo tempo e pelo uso “são artisticamente mais interessantes” para Johnstone, motivo por que os prefere em detrimento de campos pintados recentemente. Assim nasceu Thirty Four Basketball Courts, o seu primeiro fotolivro. Seguiram-se os títulos Brooklyn Corrugated Iron Fences, A Few Empty Pools, Some New York Handball Courts e New York Storefront Churches. “A série de imagens de campos de andebol foi a única que se estendeu pela Primavera”, explica.

A vivência no interior da ilha mais densamente populada da “cidade que nunca dorme” absorveu-o de tal forma que, durante as primeiras décadas de vida, se esqueceu de conhecer aquilo que a rodeava. “O meu conhecimento de outras áreas da cidade não era muito bom, motivo por que fazer estas imagens se revelou uma verdadeira experiência de aprendizagem”, explicou ao jornal inglês. “Tenho a sorte de ter um carro em Manhattan e de poder ir até Queens, Brooklyn, Bronx, sempre que quero.” As suas imagens são associadas ao trabalho do fotógrafo Ed Ruscha e a outros fotógrafos da New Topographic Era que revolucionaram, em 1975, a fotografia de paisagem nos Estados Unidos.

As fotografias que compõem a exposição Charles Johnstone: Cibachromes, patente na Galeria Joseph Bellows, em Nova Iorque, até dia 28 de Setembro, mostram que uma cidade com mais de 8,5 milhões de pessoas também pode estar deserta. Foram impressas com recurso à técnica cibachrome – um processo fotográfico usado na reprodução de slides em papel fotográfico que foi entretanto proibido por representar riscos para a saúde humana.