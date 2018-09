Transportes gratuitos

Uma notícia de um dos canais generalistas da televisão que mostrava o presidente da Câmara de Lisboa rodeado de outras pessoas com mostras de alegria incontida, dizia que as crianças dos quatro aos 12 anos passariam a andar de metro e de autocarro grátis.

Parece tratar-se de uma medida eleitoralista do Governo. A verdade é que não há razões para festejar, porque não há almoços grátis. Trata-se de mais um imposto indirecto que os contribuintes terão que pagar. Os contribuintes talvez não se importassem de pagar, se a medida fosse extensiva, apenas, aos pobres, que precisam. Por isso, repito, não há razão nenhuma para festejos.

O mesmo se passa com os manuais escolares. Na Holanda vimos alunos com os cadernos da escola emprestados pelo governo impecáveis, que já tinham servido a vários utentes antes. Os livros escolares abrangidos pela medida, entre nós, não se podem passar para alunos seguintes porque a medida inclui livros auxiliares que contêm um sem-número de espaços em branco para exercícios.

Qualquer medida que se proclama gratuita tem os seus custos. No caso dos transportes públicos referidos, refletir-se-ão no aumento do défice dessas empresas do Estado. Os portugueses não são parvos, mas parece que este Governo pretende lançar areia para os olhos dos contribuintes, carregando-os cada vez mais com despesas onerosas a somar àquelas que continuam a pagar como o ISP, não se importando o nosso primeiro-ministro de mentir aos portugueses, depois de ter prometido acabar com este imposto que deixou de se justificar.

O caso dos transportes gratuitos enquadra-se na "outra violência" de que ninguém fala.

Artur Gonçalves, Sintra

Sugestão para a última lição do PR

Estará prevista para o próximo dia 20 de Setembro a última lição do Presidente Marcelo como professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A lição deveria talvez abordar o cumprimento da Lei do Orçamento do Estado, que está no cerne do diferendo entre professores e o Governo e que o Presidente tem evitado comentar.

O prolongado conflito com os professores, como afirmam as organizações dos docentes e partidos que também aprovaram o OE (PCP, BE, Verdes), radica no facto do Governo não cumprir a Lei do Orçamento do Estado para 2018 (Lei 114/2017), bem como a resolução n.º 1/2018, ambos aprovados na Assembleia da República.

O Governo pretende não considerar todo o tempo de serviço nas carreiras, que o artigo 19.º do OE refere e que a resolução n.º 1/2018 reforça. Na discussão do OE existiu uma divergência sobre o "de" ou "do" tempo de serviço, acabando por ficar consagrado o "do", para que todo o tempo de serviço na carreira seja considerado para efeitos de progressão.

Ernesto Silva, Gaia

