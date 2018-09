Coreia do Norte irá desmantelar complexo nuclear, mas exige compromisso de Washington

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, concordou em encerrar um dos principais complexos de testes nucleares. A garantia é dada pelo Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que na terça-feira se reuniu com o homólogo do Norte numa cimeira de três dias. É o terceiro encontro entre os líderes das duas Coreias, na sequência da aproximação entre Seul e Pyongyang.

Moon Jae-in afirma que o líder da Coreia do Norte concordou em desmantelar de forma permanente as principais instalações de testes e de lançamento de mísseis perto da fronteira com a China, em Yongbyon. Mas acrescentou que Kim Jong-un colocou condições.

O desmantelamento, informou o líder sul-coreano, será testemunhado “pela presença de especialistas de nações relevantes” que poderão verificar a veracidade das operações. Mas, para isso, ressalva a Coreia do Norte, os Estados Unidos terão de adoptar “medidas proporcionais” e encerrar instalações de testes em Punggye-ri e de lançamento de mísseis em Sohae, segundo refere a agência Reuters.

Kim Jong-un visita Seoul "num futuro próximo"

O líder da Coreia do Norte afirmou ainda que espera “visitar Seul num futuro próximo”. Sem data marcada, Moon Jae-in sugeriu que a visita poderia realizar-se ainda antes do final de 2018. A concretizar-se, será o primeiro líder norte-coreano a deslocar-se até ao sul da fronteira desde a Guerra da Península Coreana.

Em Abril, a irmã do líder norte-coreano entregou em mãos um convite a Moon Jae-in para o primeiro encontro entre os dois actuais chefes de Estado das Coreias, tornando-se na primeira representante da dinastia Kim a atravessar a linha que divide as Coreias desde 1950.

O acordo anunciado esta quarta-feira surge no contexto das negociações que arrancaram na cimeira de Junho, em Singapura, entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Dessa reunião resultou o compromisso de o líder norte-americano suspender os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. Porém, o acordo assinado pelos dois líderes dava poucas garantias concretas e as negociações foram entretanto suspensas.

Trump "entusiasmado"

Pouco depois de serem conhecidas as novidades da cimeira entre as Coreias, Donald Trump declarou-se “entusiasmado”. No Twitter, o Presidente dos EUA partilhou as novidades anunciadas pelo líder da Coreia do Sul. “Kim Jong-un concordou autorizar inspecções nucleares, sujeitas a negociações finais, e desmantelar permanentemente uma zona de testes e lançamentos nucleares, na presença de especialistas internacionais”, lê-se. “Entretanto não haverá lançamento de testes e mísseis”, vincou. Trump referiu ainda que os restos mortais dos soldados norte-americanos mortos na Guerra das Coreias continuarão a ser devolvidos aos EUA.

O compromisso anunciado pelo líder norte-coreano apresenta-se como mais um passo no caminho da desnuclearização da península coreana, tal como era o compromisso que tinha incentivado a reunião entre as duas Coreias.

Os dois países vizinhos estão agora a equacionar unir linhas de comboio entre a fronteira, permitir a reunião de famílias separadas pela guerra, partilhar serviços de saúde e até uma candidatura conjunta para receber os Jogos Olímpicos de 2032, conta a BBC.

