Taxistas na rua exigem suspensão da lei que regula plataformas electrónicas

#SomosTáxis. Esta é uma das palavras de ordem do protesto dos profissionais dos táxis que, nesta quarta-feira, voltaram a sair à rua para se manifestarem contra a entrada em vigor da lei que regula as plataformas electrónicas de transporte privado de passageiros. Exigem que a lei em causa seja suspensa até que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre a constitucionalidade, mas para isso necessitam apoio político na Assembleia da República, para que seja pedida a fiscalização da constitucionalidade do diploma.

Esta manhã, o líder da ANTRAL — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros, Florêncio Almeida, avisou que o protesto se irá prolongar caso a Assembleia da República não tome qualquer posição. "Se eles não se comprometerem, não saímos daqui", garantiu.

Dois anos depois da grande manifestação que levaram a cabo em todo o país, os profissionais dos táxis voltam à estrada com t-shirts negras, cartazes, tarjas, bandeiras e slogans de protesto. A legislação foi promulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a 31 de Agosto. A entrada em vigor acontece a 1 de Novembro. A não ser que o rumo dos acontecimentos se altere. As concentrações agendadas para este dia começaram de madrugada e não têm hora para terminar, segundo dizem as estruturas representativas do sector.

A dois dias da manifestação, o Governo enviou para as associações do táxi dois projectos que materializam alterações à regulamentação do sector do táxi, algo que os taxistas consideraram "muito poucochinho", defendendo que o objectivo do Governo foi "desviar as atenções" da concentração nacional. Em declarações à RTP, nesta manhã, o presidente da Federação Portuguesa de Táxis considerou que as propostas do Governo não trazem nada de novo. O executivo deu dez dias ao sector para se pronunciar.

Desde 2015, este é o quarto grande protesto contra as plataformas que agregam motoristas em carros descaracterizados, cuja regulamentação foi aprovada, depois de muita discussão, no parlamento, em 12 de Julho.

Ruas condicionadas, transporte público recomendado

Em Lisboa, mais de uma centena de táxis estavam às 7h concentrados na Praça dos Restauradores. Os primeiros chegaram por volta das 5h, diz a Lusa e começaram a distribuir camisolas pretas nas quais se pode ler #SomosTáxis. Curiosa coincidência: o protesto acontece na mesma semana em que mais um operador privado entrou na capital, a Chauffeur Privé. São agora quatro: além da que já foi referida, há ainda a Uber, a Taxify e a Cabify.

Na Praça dos Restauradores está também colocada uma faixa preta em que se pode ler "Não é justa nem leal TVDE no Constitucional". A TVDE (Transporte em Veículo Descaracterizado a partir de plataforma Electrónica) é o regime jurídico que os taxistas pretendem ver apreciado pelo Tribunal Constitucional.

Depois dos Restauradores e Avenida da Liberdade, a fila vai prolongar-se até à Avenida Fontes Pereira de Melo, Praça Duque de Saldanha e Avenida da República. A Praça dos Restauradores e a Avenida da Liberdade estão cortadas ao trânsito desde as 5h, com excepção para os veículos de emergência, polícia e transporte colectivo de passageiros. A Avenida Fontes Pereira de Melo, Saldanha e Avenida da República estão condicionadas, uma vez que os taxistas ficam estacionados nas faixas bus.

Os autocarros de e para o Aeroporto de Lisboa serão ajustados, sendo reforçadas as carreiras 783 da Carris (Aeroporto-Marquês de Pombal) e os Aerobus 1 e 2 da Carristur. O Metropolitano de Lisboa irá monitorizar a evolução da procura e, se necessário, promete aumentar a oferta na medida dos recursos disponíveis.

Já no Porto, as viaturas concentram-se na Avenida dos Aliados. Os primeiros chegaram por volta das 6h. Às 8h, contava-se cerca de uma centena de táxis concentrados numa das principais avenidas da Invicta. Mais a sul, em Faro, o início do protesto estava agendado para as 7h, na Estrada Nacional 125-10, junto ao aeroporto.

Taxistas espanhóis solidários

Os taxistas portugueses contam com a solidariedade dos colegas espanhóis que da Elite Taxi que irão parar em frente à embaixada de Portugal, em Madrid. "Esta es para ustedes: Sí se puede", gritou o elemento da organização que lia a mensagem enviada pelos taxistas espanhóis, esta manhã na Praça dos Restauradores.

Os representantes do sector do táxi enviaram à Assembleia da República um pedido para serem recebidos pelos deputados nesta quarta-feira, a quem vão pedir que seja iniciado o pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma e que, até à pronúncia do Tribunal Constitucional, se suspendam os efeitos deste, "por forma a garantir a paz pública".

Uma das questões levantadas pelos taxistas é o facto de na nova regulamentação as plataformas não estarem sujeitas a um regime de contingentes, ou seja, a existência de um número máximo de carros por município ou região, como acontece com os táxis. Outro ponto de discórdia é a prática de preços dinâmicos por parte dos operadores dessas plataformas, ao contrário dos taxistas, cujos preços são tabelados e regulados.

