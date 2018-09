Sonae coloca retalho alimentar na bolsa no quarto trimestre

A Sonae SGPS anunciou nesta quarta-feira a intenção de colocar na bolsa de Lisboa as acções da Sonae MC, empresa responsável pelo negócio do retalho alimentar, estimando que a operação ocorra no último trimestre deste ano.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae SGPS anuncia “a intenção de proceder ao lançamento de oferta inicial e admissão à negociação do negócio de retalho alimentar, Sonae MC”.

"O IPO [sigla inglesa para oferta inicial e admissão à negociação] da Sonae MC é mais um passo que demonstra a capacidade do grupo para criar valor para os accionistas e conceder às sociedades do seu portefólio a independência necessária para continuar a cumprir as ambições de crescimento", afirma Ângelo Paupério, co-CEO da Sonae SGPS, no comunicado. "Acreditamos que esta oferta [entrada na bolsa] será uma oportunidade única para os investidores num mercado de retalho alimentar em crescimento e, especialmente, no líder do sector em Portugal", acrescenta o mesmo responsável.

A Sonae MC é, segundo o próprio grupo [proprietário do PÚBLICO], o maior operador de retalho alimentar no país, "com uma quota de mercado de 21,9%", segundo dados da PlanetRetail referentes a Abril de 2018.

