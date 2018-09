Sector da Construção representado por uma única associação

A AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, presidido por Reis Campos, e a AECOPS – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços, presidida por Ricardo Gomes, formalizam quinta-feira, 20 de Setembro, um acordo de coligação, “para a criação de uma estrutura associativa que represente, de forma unitária e a todos os níveis, o sector da construção em Portugal e no estrangeiro.

Em comunicado, as duas estruturas associativas referem estar em causa “uma evolução estratégica e estrutural” do movimento associativo “com a qual se pretende corresponder às necessidades do país e das empresas que integram um sector que é o maior empregador privado nacional, e um cluster que representa 1/5 do PIB, e que é prioritário para o crescimento económico e para o desenvolvimento de Portugal”.

Actualmente, estas duas associações já tomavam posições conjuntas em nome da Fepicop – Federação da Indústria de Construção e Obras Públicas de Portugal, cuja presidência estava actualmente entregue ao responsável da AECOPS. Reis Campos, presidente da AICCOPN é também presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI), uma cúpula associativa que integra também as estruturas representativas do sector da mediação e da promoção imobiliária.

Antes deste afunilamento na representatividade do sector também existia a Associação Nacional de Empreiteiros de Obras Publicas (ANEOP), que integrava as grandes construtoras – uma boa parte das quais acabou por desaparecer durante a crise.

