Taxistas não saem das ruas: o protesto é para continuar

As duas entidades representativas do sector do táxi apelaram nesta quarta-feira para que os profissionais se mantenham em protesto nas ruas, depois de terem estado reunidas com os grupos parlamentares.

Após os encontros no parlamento, já nos Restauradores, local do início do protesto em Lisboa, o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), Florêncio de Almeida, disse que tanto esta entidade como a Federação Portuguesa do Táxi entendem que o protesto deve continuar.

Os taxistas estão concentrados nas três cidades, com as viaturas paradas nas ruas, para tentar impedir a entrada em vigor, em 1 de Novembro, da lei que regula as plataformas electrónicas de transporte de passageiros em veículos descaracterizados.

PUB

PUB

Depois de os grupos parlamentares ouvirem os representantes dos taxistas, só o BE admitiu pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização da chamada “lei Uber”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais de mil profissionais concentram-se esta quarta-feira nas cidades de Lisboa, Porto e Faro, em protesto contra a lei que regulamenta as plataformas electrónicas, exigindo a suspensão do diploma, que entra em vigor a 1 de Novembro, até que seja verificada a constitucionalidade.

A entrada em vigor da lei coloca em risco 30 mil postos de trabalho no sector do táxi, afirmaram as associações que representam os taxistas, exigindo "concorrência leal".

PUB