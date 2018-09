Rui Vitória: "Foi um adversário muito poderoso"

Rúben Dias, central do Benfica

"Sentimos que em certos momentos podíamos ter feito o golo. Queríamos ganhar o jogo, mas sabíamos que o adversário é uma grande equipa. No final de contas, tudo se cingiu à eficácia. Conseguimos manter a equipa ligada, mas infelizmente não conseguimos marcar".

Gabriel, médio do Benfica

"Foi um jogo especial para mim, uma competição que é a maior de clubes. Foi um jogo disputado. Tivemos ocasiões para empatar o jogo e acredito que vamos crescer nesta competição e que vamos melhorar. O estádio esteve cheio e com mais gente é cada vez melhor".

PUB

Rui Vitória, treinador do Benfica

"A diferença esteve na finalização, mas também na qualidade da equipa adversária, que ganha há anos de forma consecutiva na Alemanha. A nossa equipa dividiu o jogo, fizemos 14 remates e fomos uma equipa capaz de jogar no meio-campo contrário. Queríamos vencer, mas temos de ter consciência daquilo que fizemos e do adversário que tivemos pela frente, que é muito poderoso. É uma equipa recheada de enormes jogadores".

PUB

PUB