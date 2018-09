Renato marcou na vitória do Bayern na Luz

O Benfica entrou com o pé esquerdo na fase de grupos da Liga dos Campeões. No Estádio da Luz, na 1.ª jornada, os "encarnados" perderam com o Bayern Munique (0-2), no Grupo E, num jogo marcado pela visita de Renato Sanches, que deixou marca no encontro com um golo que não festejou.

A entrada em cena do Bayern foi autoritária e aos 10' já estava na frente do marcador. Numa grande investida pelo lado esquerdo, construída por Ribéry e Alaba, Lewandowski recebeu a bola na área, tirou um central do caminho e finalizou com classe.

Nos minutos seguintes, o avançado polaco e James Rodríguez estiveram perto do 0-2, enquanto Salvio protagonizou o lance mais perigoso do Benfica junto da baliza de Neuer, com um remate defendido para canto.

No segundo tempo, com o campeão alemão em vantagem, tinha de ser o Benfica a assumir o risco. E foi quando pressionava alto que o Bayern construiu o segundo golo, num lance que começou na linha de baliza. Robben inventou uma linha de passe com um toque acrobático e Renato Sanches, ao seu estilo, arrancou pelo campo fora a ultrapassar linhas. A bola foi bombeada para esquerda, onde surgiu James a cruzar para o internacional português marcar ao clube que o formou (54').

O médio não celebrou e foi até aplaudido por muitos dos adeptos do Benfica, que até ao final do encontro não conseguiu mais do que assustar Neuer sempre em lances de jogo aéreo: Rúben Dias, Jardel e Zivkovic não foram capazes de finalizar com eficácia, de cabeça, em boa posição para marcar.

