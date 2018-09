O tenista português Pedro Sousa, 148.º do ranking mundial, qualificou-se nesta quarta-feira para os quartos de final do challenger de Sibiu, na Roménia, em terra batida, ao vencer o belga Kimmer Coppejans, 211.º da tabela ATP.

Sousa, terceiro cabeça de série, venceu em dois sets, com os parciais de 6-2 e 6-4, num encontro disputado em uma hora e 29 minutos.

Nos "quartos", o tenista português vai defrontar o espanhol Pedro Martínez, sétimo pré-designado e 183.º do mundo.

Sorte distinta teve João Domingues (215.º na hierarquia mundial), eliminado nos oitavos-de-final pelo romeno Dragos Dima (394.º).

João Domingues perdeu por 3-6, 7-6 (9/7) e 6-4, num encontro em que esteve a liderar por 5-3 no segundo parcial - que não conseguiu fechar no seu serviço, com 5-4, para ceder no tie-break - e por 3-0 no terceiro.

