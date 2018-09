Europeu de ténis de mesa com seis portugueses no mapa final

Os portugueses Jieni Shao, João Geraldo e Diogo Carvalho venceram nesta quarta-feira os respectivos grupos no Europeu de ténis de mesa, em Alicante, e juntam-se no mapa final a Fu Yu, Marcos Freitas e Tiago Apolónia, que tiveram entrada directa.

Segundos nos grupos de qualificação, Diogo Chen e Leila Oliveira passaram para a ronda de qualificação, na qual perderam, enquanto Célia Silva não conseguiu passar a fase de grupos.

Em pares mistos, Diogo Chen e Jieni Shao estão a disputar os oitavos-de-final, fase em que vão defrontar os alemães Patrick Franziska e Petrissa Solja, na manhã de quinta-feira.

A competição encontra-se na ronda de 32 do mapa final e Portugal está representado por três duplas, uma feminina e duas masculinas. Na competição feminina, Fu Yu e Jieni Shao jogam contra o par formado pela russa Polina Mikhailova e a bielorussa Viktoria Pavlovich.

No sector masculino, Diogo Carvalho e Diogo Chen vão jogar com os belgas Florent Lambiet e Martin Allegro, e Tiago Apolónia e João Geraldo vão medir forças com a dupla composta pelo espanhol Jesus Cantero e o sérvio Aleksandar Karakasevic.

