Ajax entra a ganhar no Grupo E, do Benfica

O Ajax lidera provisoriamente o Grupo E da Liga dos Campeões, após ter recebido e vencido o AEK de Atenas por 3-0. Os holandeses impuseram-se com golos na segunda parte e somaram os primeiros três pontos na competição (o Benfica-Bayern Munique será disputado ainda nesta quarta-feira).

Em Amesterdão, e após um primeiro tempo sem golos, o marcador não demorou muito tempo a funcionar na segunda parte: Nicolás Tagliafico colocou o Ajax em vantagem logo aos 46’.

Os holandeses continuaram a dominar a partida e chegaram ao segundo golo aos 77’. Dusan Tadic fez o cruzamento na direita e Donny van de Beek correspondeu com um belo remate, de primeira, sem hipóteses para o guarda-redes do AEK.

Vasilios Barkas também nada podia fazer aos 90’, quando Tagliafico marcou o 3-0. Descaído sobre o lado esquerdo, o argentino desferiu um remate de fora da área, sem arco, que passou sobre o guardião do AEK e só parou no fundo da baliza. Um lance que vale a pena ver.

O AEK será o adversário do Benfica na segunda jornada do Grupo E da Liga dos Campeões. As duas equipas encontram-se na capital grega no dia 2 de Outubro.

No outro jogo da Champions que teve início às 17h55, Shakhtar Donetsk e Hoffenheim empataram 2-2. A equipa ucraniana, orientada pelo português Paulo Fonseca, viu-se em desvantagem no marcador logo aos seis minutos. Grillitsch adiantou os estreantes alemães, mas a resposta do Shakhtar surgiria por intermédio de Ismaily.

Porém, o Hoffenheim iria para o intervalo a vencer por 1-2. Nordtveit fez o segundo golo dos alemães aos 38’.

Numa segunda parte muito disputada, o Shakhtar acabaria por evitar a derrota graças a um golo de Maycon. O brasileiro, lançado na partida por Paulo Fonseca quatro minutos antes, assinou o 2-2 e ditou a divisão de pontos.

