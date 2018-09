Quase a fazer 200 anos, o Museu do Prado tem programa recheado e vira-se para o micromecenato

É a 19 de Novembro que arrancam as comemorações dos 200 anos do Museu do Prado, instituição que guarda em Madrid uma das melhores colecções de pintura do mundo.

O programa do bicentenário, que celebra também os 150 anos da nacionalização das colecções reais espanholas e os 80 do regresso ao país das obras de arte que, para sua protecção, cruzaram a fronteira durante a guerra civil, começa com Museo del Prado 1819-2019, exposição histórica que mostra a evolução do seu acervo desde a inauguração como Museu Real de Pintura e Escultura com pouco mais de 300 obras oriundas das colecções reais, e com On Tour in Spain, um projecto que vai levar algumas das melhores peças do museu a instituições das várias regiões autonómicas espanholas e também às cidades de Ceuta e Melilla.

Entre as exposições temporárias previstas para este período de festa que inclui uma riquíssima oferta de actividades de pesquisa e educação e que termina em Novembro de 2019 figuram artistas como Giacometti, Velázquez, Rembrandt, Goya e Fra Angelico. As italianas Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana, duas das mais importantes pintoras da história da arte ocidental, também estarão representadas.

Segundo os jornais espanhóis, este programa não contou com qualquer apoio financeiro do Estado. Em declarações ao diário El País o actual ministro da Cultura, José Guirao, acusou o anterior Governo de não ter contemplado o bicentenário no orçamento.

As queixas de falta de apoios estatais têm sido, aliás, recorrentes por parte dos responsáveis do Prado nos últimos anos. E como, quando o dinheiro falta num museu um dos primeiros sectores a ressentir-se é o das aquisições, o Museu do Prado acaba de lançar a sua primeira campanha de micromecenato para a compra de um retrato de uma criança pintado pelo francês Simon Voeut (1590-1649).

O objectivo desta campanha semelhante às lançadas pelo Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, para a compra da Adoração dos Magos de Domingos Sequeira e do retrato de Frei Évora, é angariar 200 mil euros. Só que no caso espanhol as doações, que também podem ser feitas presencialmente ou na Internet, começam nos cinco euros.

